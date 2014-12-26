В Москве украинскому режиссеру Сенцову арест продлили до 11 апреля

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинского режиссера Олега Сенцова до 11 апреля 2015 года.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда передает РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сенцову меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в суде.

Назначенный ранее срок ареста Сенцова заканчивался 11 января.

Украинского режиссера, который проживал в Крыму, обвиняют в создании террористического сообщества, совершении терактов, подготовке к терактам, а также в незаконном приобретении взрывных устройств.

Вместе с ним были задержаны еще трое украинцев – одного из них 25 декабря приговорили к семи годам колонии.