Сенцов о российских обвинениях: "спиритические сеансы для душевнобольных"

Украинский режиссер Олег Сенцов назвал материалы дела, которое готовится против него в России, "спиритическим сеансом в палате для душевнобольных".

Об этом он заявил ходе заседания Лефортовского районного суда Москвы, передает "Укринформ".

"Это не расследование, это какой-то спиритический сеанс в палате для душевнобольных. Не могут нормальные люди приходить к разным выводам каждый раз", - сказал он.

Именно так он прокомментировал уже четвертые по счету показания Геннадия Афанасьева, появившиеся в деле.

Сенцов также подчеркнул, что следствие называет главными доказательствами его вины наличие двух пластиковых бутылок с солью и металлической стружкой, а также пистолет, на котором обнаружены следы его ДНК.

"Я неоднократно заявлял, что меня во время пыток били этим пистолетом, засовывали в различные места. Ничего нового я не услышал, все основывается на сочинении Афанасьева, я познакомился уже с четвертым вариантом его повести", - отметил он.

Как сообщал "Главред", сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил Сенцову срок ареста до 11 апреля.