Порошенко назначил новых глав четырех областных администраций

Президент Петр Порошенко назначил глав четырех областных государственных администраций. Руководителем Львовской облгосадминистрации назначен Олег Синютка, Сумской ОГА - Николай Клочко, Полтавской ОГА - Валерий Головко, Ровенской облгосадминистрации - Виталий Чугунников.

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Во время встречи с новоназначенными главами ОГА Порошенко подчеркнул, что сейчас перед страной стоят два основных вызова - защита территориальной целостности и независимости и проведение реформ.

"Я от вас жду консолидации политических сил общества, имплементации европейского пути развития и Соглашения об ассоциации. Я от вас жду резкого повышения энергоэффективности, потому что каждый из вас знает, что это тот вызов, на который мы должны найти адекватный ответ", - Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил троих новых замглавы АП.