Порошенко назначил новых глав четырех областных администраций

Порошенко ждет от новых губернаторов имплементации европейского пути развития и Соглашения об ассоциации.
Президент Петр Порошенко назначил глав четырех областных государственных администраций. Руководителем Львовской облгосадминистрации назначен Олег Синютка, Сумской ОГА - Николай Клочко, Полтавской ОГА - Валерий Головко, Ровенской облгосадминистрации - Виталий Чугунников.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Во время встречи с новоназначенными главами ОГА Порошенко подчеркнул, что сейчас перед страной стоят два основных вызова - защита территориальной целостности и независимости и проведение реформ.
"Я от вас жду консолидации политических сил общества, имплементации европейского пути развития и Соглашения об ассоциации. Я от вас жду резкого повышения энергоэффективности, потому что каждый из вас знает, что это тот вызов, на который мы должны найти адекватный ответ", - Президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил троих новых замглавы АП.