Стали известны подробности обмена пленными под Донецком

Процесс обмена пленными между украинскими военным и боевиками, который состоялся сегодня под Донецком, освещали только российские СМИ.

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивський в эфире "Громадського".

Также он уточнил, что украинских журналистов СБУ не допустила на обмен, "чтобы не сорвать" процесс.

"Сможем говорить о конкретных цифрах, только когда процедура завершится. Я прошу понимания у всех – процедура происходит в очень сложных условиях", – заявил Лубкивський, рассказывая, почему ведомство раскрывает так мало деталей.

Кроме того, стало известно, что по результатам обмена ожидается заявление Президента Украины Петра Порошенко.

Тем временем, представители российских СМИ, которые были допущены на обмен, рассказали, что 222 боевиков обменяли на 150 украинских военных.

Ранее сообщалось, что террористам собирались выдать 225 задержанных, но что стало с еще тремя, не уточняется, передает "Интерфакс".

Как уточнили РИА Новости, на обмене с украинской стороны присутствовал Виктор Медведчук, со стороны ДНР – "министр обороны" Владимир Кононов.

Обмен проходил в 30-35 километрах севернее Донецка, на блокпосту под Ясиноватой.

Тем временем, по словам представителя "военной полиции" Андрея Шпигеля, несколько пленных украинцев отказались возвращаться домой.

"Я лично разговаривал с пятью такими людьми. Мы их все равно доставили к месту обмена и, если они подтвердят, что хотят остаться, то мы им это позволим", — сказал он.

Стоит отметить, что ранее в Минске стороны договорились об обмене пленными "всех на всех". При этом в СБУ неоднократно утверждали, что боевики удерживают свыше 600 военнопленных; данных о количестве задержанных террористов не сообщалось.