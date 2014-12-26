У Порошенко рассказали, сколько украинцев освободили из плена боевиков

Пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что из плена боевиков были освобождены 146 украинцев.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Только что председатель СБУ (Валентин Наливайченко - ред.) доложил Президенту об освобождении 146 украинцев. Еще 4-х пленных в СБУ ожидают освободить...", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ писали, что боевики обменяли 150 пленных украинских военные на 222 своих соратника.

Позже советник главы СБУ Маркиян Лубкивський заявил, что процесс обмена пленными состоялся сегодня под захваченным Донецком, а освещали его только российские СМИ.