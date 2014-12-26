Рада будет работать в эти выходные: нардепы хотят "подтянуть хвосты"

В субботу, 27 декабря, состоится пленарное заседание Верховной Рады, повестка дня которого пока неизвестна.

Об этом сообщает пресс-службе ВР, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что парламент должен начать работу в 16:00.

Между тем вице-спикер Рады Оксана Сыроед сообщила, что 28 декабря Рада также будет работать.

При этом, по ее словам, субботнее заседание предлагается провести для того, чтобы как можно быстрее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.

В частности, народные избранники во втором чтении намерены рассмотреть те законопроекты, которые 25 декабря ВР приняла в первом чтении.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Верховной Раде необходимо в ближайшие дни принять Госбюджет на 2015 год.