Украина полностью контролирует Чонгар - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что полуостров Чонгар (Херсонская область) находится под контролем властей Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"ПП: Чонгар полностью под нашим контролем. Слава Украине!", - отметил глава государства.

Напомним, ранее председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщил о договоренности с российской стороной об отводе войск с временно оккупированных частей Херсонской области: полуострова Ад и Чонгар и села Стрелковое на Арабатской стрелке.

Позже пресс-секретарь ведомства Олег Слободян сообщил, что солдаты России так и не оставили занятые ими территории Украины.