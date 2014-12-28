Стали известны имена освобожденных в ходе обмена украинцев

28 декабря 2014, 00:28

В списке - бойцы добровольческих батальонов, Нацгвардии, волонтеры и гражданские.

Обмен пленными под Донецком

В СБУ обнародовали список украинских заложников, которые были освобождены в обмен на боевиков 26 декабря.

Список обнародован на сайте СБУ.

Освобождены бойцы добровольческих батальонов, Национальной гвардии, волонтеры и гражданские.

Абраменко Максим Олегович

Абрамчук Иван Михайлович

Алтунин Евгений Андреевич

Антикало Владимир Владимирович

Антипов Алексей Сергеевич

Бабий Александр Францевич

Бабчій Михаил Михайлович

Байда Василий Иванович

Бакуревич Сергей Викторович

Батурин Виталий Игоревич

Бедный Роман Валерьевич

Белозир Юрий Юрьевич

Благинин Юрий Анатольевич

Боев Антон Александрович

Бойко Александр Иванович

Бойко Сергей Михайлович

Брижаха Игорь Николаевич

Буренко (Боуренко) Сергей Андреевич

Вареница (Вараниця, Вороница) Андрей Филиппович

Возный Роман Григорьевич

Гаевский Валентин Олегович

Гейник Николай Ярославович

Гладишко Максим Вячеславович

Говядовський Юрий Леонидович

Голинько Федор Иванович

Головань Андрей Васильевич

Головчиц Виктор Григорьевич

Горбенко Анатолий Иванович

Гричай Александр Васильевич

Груцкий Александр Александрович

Гунько Владимир Васильевич

Гуц Сергей Тимофеевич

Дейнега Александр Григорьевич

Дейнека Александр Сергеевич

Джанбеков Шевкет Якубович

Дмитренко Виктор Анатольевич

Дмитрук Юрий Сергеевич

Досяк Юрий Игоревич

Дригайло Андрей Александрович

Дударенко Александр Дмитриевич

Дьяк Александр Владимирович

Ещенко Владимир Ильич

Жержевський Сергей Александрович

Жильчук Николай Николаевич

Жуков Алексей Михайлович

Жупник Андрей Васильевич

Заяц Андрей Геннадьевич

Зубленко Виктор Владимирович

Кайдан Андрей Владимирович

Калачников Григорий Игоревич

Калюжный Александр Иванович

Карась Василий Анатольевич

Карпенко Максим Николаевич

Качковский Богдан Павлович

Клименко Сергей Владимирович

Климчук Роман Николаевич

Коломиец Игорь Петрович

Кондесюк (Кондисюк) Александр Анатольевич

Коноплицкий Виктор Сергеевич

Корниенко Валентин Александрович

Корнейчук Леонид Петрович

Коровяковский Виталий Леонидович

Кос Михаил Леонтьевич

Куйбида Владимир Владимирович

Кухарец Николай Николаевич

Куцмай Вячеслав Васильевич

Кушнир Сергей Николаевич

Лазутин Владимир Леонидович

Линик Александр Иванович

Линичук Владимир Борисович

Линев Валентин Валерьевич

Майстренко Максим Андреевич

Максимов Дмитрий Андреевич

Манзюк Анатолий Анатольевич

Мануйлов Дмитрий Геннадьевич

Маринец Валерий Иванович

Мельник Александр (Андрей) Васильевич

Мигляс Владимир Станиславович

Миронов Сергей Владимирович

Михайлишин Игорь Ярославович

Мороз Алексей Иосифович

Морозов Павел Евгеньевич

Нагирняк Виталий Анатольевич

Нагорный Игорь Анатольевич

Назаренко Валерий Петрович

Назаренко Александр Юрьевич

Несмашный Валерий Иванович

Никишин Евгений Николаевич

Николов Михаил Михайлович

Носов Александр Васильевич

Олейник Андрей Витальевич

Омельковец Александр Петрович

Остружинский (Острожинский) Сергей Юрьевич

Павлюк Виктор Николаевич

Панько Николай Николаевич (Михайлович)

Пещера Ярослав Александрович

Пидлисный Игорь Владимирович

Погорелов Андрей Александрович

Покумейко Руслан Иванович

Полищук Виктор Александрович

Полянко Александр Сергеевич

Пономаренко Иосиф Васильевич

Пошелюжний Юрий Павлович

Пшеничный Михаил Павлович

Пятигорец Виктор Николаевич

Ребитва Сергей Петрович

Родин Игорь Викторович

Рой (Рай) Олег Борисович

Рябов Андрей Сергеевич

Самунджан Евгений Александрович

Сергиенко Алексей Александрович

Середюк Вячеслав Анатольевич

Сидоренко Андрей Николаевич

Соболюк Николай Викторович

Солощенко Александр Витальевич

Сосунович Тимофей Викторович

Старовойтов Александр Сергеевич

Стасиев (Стисеев) Василий Иванович

Стасюк Николай Стефанович

Тарасюк Ярослав Аркадьевич

Тимошенко Вячеслав Иванович

Тынкалюк Руслан Васильевич

Ткаченко Виталий Викторович

Томилин Владимир Петрович

Триба Александр Владимирович

Уваркин Андрей Николаевич

Фищук (Фещук) Юрий Васильевич

Фоменко Виталий Сергеевич

Хорунжий Артем Александрович

Целюх Владимир Иванович

Церик Артем Викторович

Чижевский Павел Михайлович

Шевченко Руслан Николаевич

Шевчук Савва Павлович

Шеретун Дмитрий Евгеньевич

Шимков Сергей Владимирович

Шляков Эдуард Леонидович

Шлем Денис Александрович

Штефан Олег Геннадьевич

Шульгин Виталий Владимирович

Юрчук Андрей Дмитриевич

Яблонский Владимир Викторович

Якушенко Вадим Васильевич

Янков Сергей Александрович

Яцык Виталий Степанович

Напомним, сегодня, 27 декабря, боевики должны освободить еще четверых пленных.

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Донбасс СБУ Донецк обмен пленные заложники
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