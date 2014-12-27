Порошенко встретил освобожденных из плена украинцев: опубликованы фото и видео

Президент Украины Петр Порошенко лично встречал украинцев, освобожденных 26 декабря под Донецком.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась на Васильковском военном аэродроме в ночь на 27 декабря.

Порошенко поздравил освобожденных и заявил о своем уважение их подвига.

"У меня, как у президента, как у простого гражданина, сердце переполняется радостью за то, что вы, как я и обещал, Новый год сможете встретить с семьями и боевыми побратимами", - сказал он.

"Вас ждали родные, вас ждали близкие, вас ждали боевые товарищи. Наконец этот день настал. К сожалению, пока вернулись не все. Завтра прибывает еще четверо наших товарищей. Но мы будем искать и находить каждого и никого не оставим. Государство будет сражаться за каждого своего верного сына ", - заявил Порошенко.

С аэродрома всех военных доставили в теплые помещения. Уже сегодня все освобожденные смогут встретиться со своими родными и друзьями.

Как известно, что в ходе обмена были освобождены 146 человек: военнослужащие из разных подразделений Вооруженных сил и Нацгвардии, добровольческих батальонов "Миротворец", "Донбасс" и других, а также несколько волонтеров, которые помогали военным.

Все эти люди находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев.