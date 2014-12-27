Генерал СБУ рассказал, почему "Стрелок" атаковал именно Славянск

Атака диверсионной группы "Стрелкова" на Славянск была обусловлена стратегическим положением города на перекрестке транспортных коммуникаций.

Об этом заявил генерал СБУ Александр Скипальский во время чата в "Главреде".

"Я бы рассматривал начало деятельности Стрелкова-Гиркина на Донбассе в районе Краматорска и Славянска не сквозь призму концентрации промышленных объектов, а из-за стратегического расположения города Славянск на перекрестке важных транспортных коммуникаций, а также наличия ресурсов "пятой колонны", которая была заранее подготовлена", - подчеркнул он.

Также эксперт напомнил, что наличие в этом районе предприятий, принадлежавших России, вписывалось в общую линию бездеятельности украинской власти в сфере экономической безопасности.

"Превышение порога иностранного капитала в каждой стране – это потенциальная угроза. Плюс – политические договоренности о присутствии иностранных спецслужб на суверенной территории дополняют эту угрозу", - подчеркнул генерал.

Также Скипальський отметил, что проблемы Донбассе обусловлены не спецификой "подземного стажа", а депрессивным характером экономики еще с советских времен.

"В независимой Украине ничего не делалось для реформирования экономики Донбасса, уменьшения количества подземных профессий и обеспечения людей рабочими местами", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", боевики продолжают провоцировать украинских военных на Донбассе, обстреливая их несмотря на "режим тишины".