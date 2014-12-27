Выезд из Мариуполя перекрыт пограничниками: опасаются провокаций

Выезды из Мариуполя перекрыты украинскими пограничниками, которые пытаются не допустить провокаций боевиков.

Об этом заявил начальник пресс-службы сектора "М" Дмитрий Горбунов, передает "0629".

По его словам, остановлено движение машин и пешеходов в направлении поселков Октябрь и Павлополь.

Горбунов пояснил, что такое решение руководством штаба было принято 26 декабря из опасения провокаций в этом направлении.

Также известно, что 25 декабря боевики ДНР в 11:45 закрыли пропуск людей в сторону Мариуполя. Причины закрытия движения террористы не объясняют.

Горбунов отметил, что жители Мариуполя, выезжающие на территорию, находящуюся под контролем ДНР, могут оказаться в затруднительном положении при возвращении обратно.

"В ДНР введен режим регистрации людей, въезжающих на территорию, подконтрольную им. Каждый человек, имеющий прописку в населенных пунктах территорий, подконтрольных Украине, обязан ставить штамп отметки в месте прибытия на территории, подконтрольной "ДНР", - отметил Горбунов.

Напомним, вчера, 26 декабря, под Донецком состоялся обмен пленными между силами АТО и боевиками – освещали мероприятие только российские СМИ, украинских журналистов не допустили "из соображений безопасности".