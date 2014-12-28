Боевики провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка: атаковали новый терминал

В зоне АТО на Донбассе боевики уже вторую ночь подряд не применяют оружие, однако 27 декабря вечером они продолжили атаковать позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве отметили, что в зоне конфликта наблюдается тенденция к снижению количества и интенсивности обстрелов.

По данным силовиков, начиная с половины первого ночи 28 декабря, на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела.

"К этому времени бандиты открывали единичный, провоцирующий огонь по позициям сил АТО: с вечера террористы пять раз обстреляли украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и артиллерии", - сообщили в пресс-центре.

Обратим внимание, что наиболее опасно было на донецком направлении. Там террористы обстреляли из гранатометов и минометов новый терминал донецкого аэропорта (защитников объекта за стойкость называют "киборгами") и населенные пункты Березовое и Пески.

По Николаевке незаконные вооруженные формирования вели артиллерийский огонь. Также из стрелкового оружия противник обстрелял Станицу Луганскую.

"После 18 часов было зафиксировано ведения воздушной разведки с применением беспилотника вблизи населенного пункта Сартана", - добавили в штабе АТО.

Между тем украинские военнослужащие продолжают уверенно стоять на своих позициях, обеспечивать безопасность гражданского населения и всесторонне способствовать восстановлению мира на Донбассе.

Больше о ситуации на востоке Украины и провокациях террористов читайте в спецтеме "Главреда".