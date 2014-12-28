Рада начала работу, может принять Госбюджет-2015

В воскресенье, 28 декабря, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман открыл пленарное заседание парламента.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что в сессионном зале зарегистрировалось 339 нардепов.

Обратим внимание, что на сегодняшнем пленарном заседании народные избранники планируют рассмотреть проект Госбюджета на 2015 год и 17 сопутствующих законопроектов.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Верховной Раде необходимо в ближайшие дни принять Госбюджет-2015.