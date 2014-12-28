Штаб АТО: на Донбассе установилось относительное затишье

Ситуация в зоне АТО на Донбассе сегодня, 28 декабря, характеризовалась относительным затишьем.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований совершили всего два провокационных обстрела сил АТО", - говорится в сообщении.

Так, "в 11:00 под 15-минутный минометный обстрел попали позиции украинских военных в районе населенного пункта Крымское, а в 12:00 террористы осуществили несколько выстрелов по блокпосту в районе населенного пункта Нижнее", - отметили в пресс-центре.

Также в штабе подчеркнули, что украинские воины продолжают уверенно удерживать свои позиции.

"В частности, в течение дня военнослужащие Вооруженных сил доставляли до населенных пунктов Донецкой области грузы с гуманитарной помощью, которая поступила от имени Президента Украины и городского головы Запорожья", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, сегодня украинская разведка сообщила об усиленном обучении новых боевиков на специальных полигонах и продолжении укрепления позиций террористами.

"Это свидетельствует о том, что боевики не заинтересованы в мирном процессе на Донбассе и не остановятся перед провокациями, обвинив в нарушении "режима тишины" украинскую сторону", - заявили силовики.