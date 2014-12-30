Главарь банды "Призрак" снова бунтует против "властей": отказался входить в армию ЛНР

Главарь банды "Призрак" Алексей Мозговой снова выступил против решений "властей" так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР).

Лидер алчевских боевиков заявил, что перемирие, заключенное между донбасскими боевиками и Киевом — это сдача их позиций, пишет novorosinform.org.

"Лично я не вижу никаких перспектив очередного перемирия. Оно приведет лишь к тому, что война будет затянута на неопределенный срок. Кроме того, перемирие при тех "огрызках" территории, которые достались силам ополчения — это сдача позиций. Если бы речь шла хотя бы о республиках в границах Луганской и Донецкой областей — об этом можно было бы говорить, сейчас же происходит разделение по живому", - заявил он.

Кроме того, как сообщает издание, бригада "Призрак" отказалась войти в состав армии ЛНР, поскольку ее отказывались включать в состав сил целиком. "Но при условии, что бригада войдет в состав ВС полностью, мы дали согласие пойти в прямое подчинение руководства армии ЛНР", подчеркнул Мозговой.

Как сообщали СМИ, Мозговой уже критиковал "руководство" "республик" за подписание минских договорённостей. Так же он заявил, что "народность" в ЛНР и ДНР осталась лишь на словах.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что российское военное командование дало указание Мозговому организовать "полноценное питание" местных террористов и прибывших российских наемников, действующих в районе Первомайск – Алчевск – Перевальск, а также местного населения.

В ответ Мозговой запросил дополнительную "помощь" из РФ, однако "кураторы" отказали с предписанием изыскать "местные резервы", добавил эксперт.