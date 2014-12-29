Боевики накапливают силы и готовят "котел" под Счастьем - соцсети

Несмотря на объявленный "режим тишины", боевики осуществляют передислокацию и накопление сил в районе города Счастье Луганской области.

Об этом сообщает лидер общественной организации Гражданская инициатива "Правое дело" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

"Несмотря на перемирие, боевики осуществляют серьезную передислокацию и накопление сил в районе города Счастье, конкретно – у села Старый Айдар, который находится от города на расстоянии 17 км по объездной и пять км по прямой.

Теперь незаконным вооруженным формированиям (НВФ), для того, чтобы ударить по Счастью, не надо преодолевать реку Северный Донец, которая была природным препятствием на пути продвижения боевиков. Теперь они могут дойти до Счастья по суше и загнать группировку украинских войск в котел, ударив на село Бахмутовку и таким образом отрезав от основных сил подразделения, которые дислоцируются вокруг города.

Сейчас боевики перебрасывают туда тяжелую технику – не только ствольную артиллерию, но и САУ (самоходная артиллерийская установка. – ред.) и танки.

НВФ пользуются перемирием, так называемым "режимом тишины", создавая свой укрепрайон в опасной близости от города Счастье и украинских блокпостов", – написал он.

Напомним, ранее губернатор Луганщины Геннадий Москаль сообщил, что 28 декабря в городе Старобельск произошел теракт. Ранены местный житель и военный.