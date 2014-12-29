Украина будет участвовать в новой миссии НАТО в Афганистане

Украина приобщится к новой совещательно-тренировочной миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Об этом в Брюсселе сообщил советник-посланник Миссии Украины при НАТО Егор Божок, пишет Укринформ.

"Украина одной из первых среди стран-партнеров приобщилась к подготовке новой совещательно-тренировочной миссии Альянса в Афганистане. Это - не боевая миссия, целью которой является продолжение подготовки национальных афганских сил безопасности. Для Украины участие в этой миссии является дополнительной возможностью для достижения высокого уровня оперативной совместимости с вооруженными силами стран Альянса, а также ввод стандартов НАТО", - рассказал дипломат.

По его словам, украинская сторона предоставит в состав миссии военный персонал инструкторов и советников в рамках параметров, определенных указом Президента Украины относительно участия в предыдущей миссии Альянса в Афганистане - Международных сил безопасности.

Как сообщили в штаб-квартире НАТО, накануне в Кабуле прошла торжественная церемония завершения боевой операции Международных сил безопасности по помощи Афганистану (ISAF) и учреждение новой совещательно-тренировочной миссии "Решительная поддержка".

"Наша новая миссия "Решительная поддержка" соединит около 12 тыс. мужчин и женщин из многих регионов мира. 28 союзников, к которым приобщилось 14 наций-партнеров, будут предоставлять разные виды поддержки", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что по результатам деятельности предыдущей миссии ISAF союзники и партнеры подготовили 350 тыс. личного состава афганских структур безопасности.

Как известно, в НАТО объявили о завершении 13-летней военной миссии в Афганистане и заявили о переходе Альянса к новому этапу поддержки афганских войск.

С 1 января роль НАТО будет заключаться в учениях и поддержке афганской армии