Порошенко стал "политиком года", а Янукович снова разочаровал украинцев – опрос

Экс-президент Виктор Янукович с результатом в 32% снова возглавил рейтинг политиков, наиболее разочаровавших украинцев в 2014 году, о чем свидетельствуют данные опроса "Демократических инициатив" и Центра Разумкова.

На втором месте – действующий Президент Петр Порошенко – 17%, на третьем – премьер Арсений Яценюк (9%), сообщает ZN.ua.

Януковича признавали главным разочарованием года в 2013 году (35%), а 2012 году (16%) и в 2011 году (32%).

Яценюк уже появлялся на верхних строчках антирейтинга. В 2013 году он разделил второе-третье место с Виталием Кличко (по 10%).

В то же время, чуть больше четверти украинцев считают Порошенко политиком года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей Быченко, сообщает УНИАН.

"25,5% опрошенных считают Президента Петра Порошенко политиком года, на втором месте - премьер-министр Арсений Яценюк - 14,7%", - отметил он.

Также 4% опрошенных считают политиком 2014 года главу Радикальной партии Олега Ляшко, 2,9% - мэра Львова Андрея Садового, 1,7% - секретаря СНБО Александра Турчинова.

Кроме того, 1% опрошенных считает политиком года народного депутата, сотника Самообороны Майдана Владимира Парасюка.

19,4% респондентов не смогли ответить на вопрос, а 16,7% сказали, что среди общественных и политических деятелей политика года нет.

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 декабря 2014 года. Опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.