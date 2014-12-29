Порошенко анонсировал встречу с Путиным в январе

Президент Украины Петр Порошенко намерен 15 января посетить столицу Казахстана Астану, где состоится встреча с лидерами Германии, Франции и России.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

"Мой дипломатический год начнется 15 января в Астане, где будет проведена встреча в нормандском формате. Сейчас дано поручение министрам иностранных дел стран нормандского формата по подготовке повестки дня и проектов решений на этот саммит", - сообщил президент.

Также Порошенко сообщил, что в этой встрече ожидается участие канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее глава государства заявил, что после трагедии под Иловайском был организован рейд возмездия.