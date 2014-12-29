Порошенко о курсе доллара в 17 грн: это паника, ее нужно остановить

Президент Петр Порошенко считает, что сразу после подписания соглашения с МВФ курс гривны укрепится.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает ТСН.

"Я считаю, что курс 17-18-19 гривен не отражает реального состояния соотношения покупательной способности национальной валюты. Значительная составляющая здесь паника", - подчеркнул Порошенко

"Ее нужно остановить. Она будет остановлена сразу после соглашения с МВФ, когда у нас появятся мощные дополнения к международным резервам", - подчеркнул он.

"Тогда инвесторы будут больше верить в Украину. Этому будет способствовать пакет законодательных актов и бюджет, который вчера был проведен в парламенте", - отметил он.

Напомним, что премьер Арсений Яценюк заявил, что в госбюджете на 2015 год заложен курс доллара по 17 грн.