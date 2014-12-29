Минские договоренности создают дискомфорт Кремлю, связывают ему руки - СМИ

Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Киев был организован казахами по просьбе россиян, добивающихся переноса переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Астану.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные собственного источника.

В то же время издание уточнило, что минские договоренности создают Кремлю дискомфорт, связывают ему руки, поскольку под ними стоит подпись посла этой страны в Украине Михаила Зурабова.

"И хотя смена места проведения встреч контактной группы не снимает с России взятых на себя обязательств, но правовой нигилизм Москвы позволяет ей формально отказаться от документа, подписанного в Минске", - отметили журналисты.

"Тем более что со стороны России постоянно звучат обвинения в адрес Киева, дескать, он не выполняет взятые на себя обязательства", - добавили они.

Между тем предложения Назарбаева, продолжавшего и далее говорить о гражданской войне в Украине, о проведении переговоров по урегулированию кризиса в Астане сначала не нашли отклика в Киеве.

Впрочем, по словам информированных собеседников издания, ни Назарбаев, ни президент Беларуси Александр Лукашенко и не питали надежд, что украинская сторона согласится принять их посреднические услуги.

Но и считать свою миссию неудавшейся у них также нет оснований: Минск и Астана продемонстрировали Западу и миру свою готовность стать посредниками, зарабатывая на этом очки на международной арене.

"А посредничество, даже декларируемое, по мнению наших собеседников, "позволяет им уйти от санкций". Эти ситуативные интересы Назарбаева и Лукашенко решили выгодно использовать в Киеве", - говорится в статье.

При этом для украинской дипломатии приезд в Киев президентов важен был хотя бы потому, что он демонстрировали отсутствие единства в Евразийском союзе, а значит и неустойчивость этого интеграционного объединения.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Беларусь и Казахстан никогда не признавали российский суверенитет над Крымом и считают, что все оккупированные территории принадлежат Украине.