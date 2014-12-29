Генпрокуратура взялась за Клименко: обвинила в крупной краже

Во вторник, 23 декабря, генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко.

Об этом старший помощник генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что экс-чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах).

"Установлено, что он, с использованием служебного положения председателя Государственной налоговой службы Украины, в период с ноября 2011 года по август 2012 завладел государственными средствами на сумму 616 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время Карпунцов уточнил, что крупная сумма была похищена путем безосновательного ее перечисления со счетов Госказначейства на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия под видом бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Напомним, что Александр Клименко был министром доходов и сборов нашей страны с 24 декабря 2012 года до 27 февраля 2014-го.