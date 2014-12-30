Боевики и россияне боятся спецназа "хунты": нападает ради развлечения

Пока на Донбассе продолжается режим "тишины", боевики и российские военные вступают в боестолкновения с неизвестным противником, рассказывая о мифическом "хунтовском спецназе".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, в течение последних трех суток (до 12.00 вчерашнего дня) в районе Вергунки и Станицы Луганской произошло несколько боестолкновений подразделений российских войск с неидентифицированным противником.

Боевики утверждают, что на них "напал хунтовский спецназ" (диверсионно-разведывательные группы украинских войск), который атаковал их боевое охранение "ради развлечения", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что у боевиков начался психоз: ищут "партизан", бьют прикладами тонированные окна авто.

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