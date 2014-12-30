Савченко могут начать вводить глюкозу внутривенно - адвокат

Украинской летчице, депутату Верховной Рады Надежде Савченко могут начать внутривенно вводить глюкозу с 6 января.

Об этом сообщил адвокат украинки Марк Фейгин в своем Twitter .

"Надежду сегодня посетил Николай Полозов. Новости не то чтобы плохие, но и не особо ободряющие. 6 января ей могут начать вводить глюкозу", - написал он.

Как известно, Савченко насильно удерживается в России после того, как в июне ее похитили боевики под Луганском. Она обвиняется в причастности к убийству двух российских журналистов.

Все обвинения в свой адрес Савченко категорически отвергает.

В знак протеста украинка объявила голодовку с 15 декабря. Также она предупредила – попытки принудительного кормления будет рассматривать как пытки.