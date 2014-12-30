Яценюк о менталитете России: если ты гнешься - тебя гнут

Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал энергетическое сотрудничество Украины с Россией, заявив, что все вопросы Кремль воспринимает только через политическую призму.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, пишет Еспресо.TV.

"Все вопросы, которые возникают в наших отношениях, если это можно назвать отношениями, Кремль принимает только через политическую призму", - отметил премьер.

В то же время Яценюк подчеркнул, что российские власти хотели осуществить энергетическую блокаду нашей страны.

"Это все начиналось по газовым соглашениям, они думали, что мы не пойдем в суд, а мы подали в суд, и они думали, что мы согласимся на их условия", - добавил глава Кабмина.

"Российский менталитет предполагает, что если ты гнешься - тебя гнут, если ты ломаешься - тебя ломают, если ты стоишь - с тобой будут разговаривать. Поэтому мы приняли решение встать с невероятными рисками, но если бы мы сдались, мы бы проиграли так, что трудно было бы представить", - заявил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсений Яценюк допускает снижение цены на газ для нашей страны в будущем году. Онлайн-трансляцию пресс-конференции украинского премьера смотрите здесь.