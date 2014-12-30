Яценюк об экономике, российском "нагибе" и возвращении Крыма: главные заявления

Председатель украинского правительства Арсений Яценюк дал итоговую пресс-конференцию, на которой рассказал об экономической ситуации в стране, планах на следующий год и отношениях с Россией.

Вашему вниманию – главные заявления премьера, собранные "Главредом".

О прекращении "братских" отношений с Россией.

В ближайшее время Россия перестанет быть одним из главных торговых партнеров Украины, несмотря на большие риски такого шага.

"Риски очень велики. С другой стороны РФ никогда не выполняла и не выполняет никаких двусторонних соглашений, в том числе и в экономической сфере. У нас двукратное падение объемов торговли с Россией, это устойчивая тенденция, это происходит не первый год. Фактически, в кратчайшей перспективе Россия выйдет из основных торговых партнеров Украины".

О цене российского газа для Украины.

В начале 2015 года Кабмин ожидает существенного снижения цены российского газа благодаря падению мировых цен на нефть.

"Сейчас мы уже ожидаем цену 340 (долларов за тысячу кубов – прим. ред.) на первый квартал в следующем году, а возможно и ниже".

Об энергетической зависимости от России.

Отношения с Украиной в энергетической сфере Кремль почему-то воспринимает как политические.

"Все вопросы, которые возникают в наших отношениях, если это можно назвать отношениями, Кремль принимает только через политическую призму".

Также Яценюк добавил о планах России по энергетической блокаде Украины.

"Это все начиналось по газовым соглашениям, они думали, что мы не пойдем в суд, а мы подали в суд, и они думали, что мы согласимся на их условия".

О возвращении Крыма.

Быстрого способа вернуть Крым под юрисдикцию Украины не существует, но полуостров обязательно вернут "наши дети или внуки".

"Геополитически быстрого ответа на Крым нет. То есть, быстрого и простого ответа, как вернуть Крым, сейчас не существует". … "Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки".

О нестабильности гривны.

Золотовалютные резервы страны нуждаются в пополнении, а потому курс национальной валюты остается нестабильным.

"Что можно сделать для стабильности гривны – пополнить золотовалютные резервы. Это можно сделать через увеличение объемов экспорта и сокращение импорта". … "Закон об импортном сборе нацелен на это и соответствует правилам ВТО и сегодняшним реалиям. Это временная мера по балансу".

О кредитах МВФ.

Обвинения в адрес Кабмина о "проедании" бюджетных средств – это миф, потому что займы выдаются под конкретные цели.

"С одной стороны, если мы получим (кредитную) программу, а я уверен, что программа будет, все предыдущие два транша, которые мы получали, мы получали не за красивые глаза и не за хороший английский, а за четкое выполнение каждого критерия, который был прописан в меморандуме между Украиной и МВФ. Это ответ на вопрос: так вы реформы проводили? Не проводили бы, то 9 млрд долларов не дали бы".

Напомним, ранее итоговую пресс-конференцию дал глава государства: главные заявления Петра Порошенко смотрите здесь.