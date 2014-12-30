Яценюк об экономике, российском "нагибе" и возвращении Крыма: главные заявления

Главные заявления премьер-министра на итоговой пресс-конференции.
Председатель украинского правительства Арсений Яценюк дал итоговую пресс-конференцию, на которой рассказал об экономической ситуации в стране, планах на следующий год и отношениях с Россией.
Вашему вниманию – главные заявления премьера, собранные "Главредом".
О прекращении "братских" отношений с Россией.
В ближайшее время Россия перестанет быть одним из главных торговых партнеров Украины, несмотря на большие риски такого шага.
"Риски очень велики. С другой стороны РФ никогда не выполняла и не выполняет никаких двусторонних соглашений, в том числе и в экономической сфере. У нас двукратное падение объемов торговли с Россией, это устойчивая тенденция, это происходит не первый год. Фактически, в кратчайшей перспективе Россия выйдет из основных торговых партнеров Украины".
О цене российского газа для Украины.
В начале 2015 года Кабмин ожидает существенного снижения цены российского газа благодаря падению мировых цен на нефть.
"Сейчас мы уже ожидаем цену 340 (долларов за тысячу кубов – прим. ред.) на первый квартал в следующем году, а возможно и ниже".
Об энергетической зависимости от России.
Отношения с Украиной в энергетической сфере Кремль почему-то воспринимает как политические.
"Все вопросы, которые возникают в наших отношениях, если это можно назвать отношениями, Кремль принимает только через политическую призму".
Также Яценюк добавил о планах России по энергетической блокаде Украины.
"Это все начиналось по газовым соглашениям, они думали, что мы не пойдем в суд, а мы подали в суд, и они думали, что мы согласимся на их условия".
Быстрого способа вернуть Крым под юрисдикцию Украины не существует, но полуостров обязательно вернут "наши дети или внуки".
"Геополитически быстрого ответа на Крым нет. То есть, быстрого и простого ответа, как вернуть Крым, сейчас не существует". … "Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки".
Золотовалютные резервы страны нуждаются в пополнении, а потому курс национальной валюты остается нестабильным.
"Что можно сделать для стабильности гривны – пополнить золотовалютные резервы. Это можно сделать через увеличение объемов экспорта и сокращение импорта". … "Закон об импортном сборе нацелен на это и соответствует правилам ВТО и сегодняшним реалиям. Это временная мера по балансу".
О кредитах МВФ.
Обвинения в адрес Кабмина о "проедании" бюджетных средств – это миф, потому что займы выдаются под конкретные цели.
"С одной стороны, если мы получим (кредитную) программу, а я уверен, что программа будет, все предыдущие два транша, которые мы получали, мы получали не за красивые глаза и не за хороший английский, а за четкое выполнение каждого критерия, который был прописан в меморандуме между Украиной и МВФ. Это ответ на вопрос: так вы реформы проводили? Не проводили бы, то 9 млрд долларов не дали бы".
Напомним, ранее итоговую пресс-конференцию дал глава государства: главные заявления Петра Порошенко смотрите здесь.