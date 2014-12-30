Военный налог, который заплатили украинцы, составил 1,9 миллиарда гривен

С августа по декабрь 2014 года украинцы заплатили 1,885 миллиарда гривен военного налога.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на итоговой пресс-конференции, передает УНИАН.

При этом он добавил, что расходы на оборону за этот период возросли на 15,6 млрд гривен.

"1,885 млрд грн – объем военного сбора, зачисленного в бюджет. Дополнительные затраты на оборону, по сравнению с 2013 годом, – плюс 15,6 млрд грн", - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что все распорядители средств по результатам года отчитаются за расход каждой копейки, отправленной на нужды армии и Нацгвардии. Причем в первую очередь это касается Минобороны и МВД.

В то же время премьер выразил огромную благодарность волонтерам, которые оказывают неоценимую помощь обороне Украины.

"Волонтеры всегда работают там, где есть проблема и ее надо решить. Но что касается больших проблем… КРАЗы, гаубицы, танки, ружья – это миллиардные расходы. И это расходы госбюджета. Вооружение и военная техника – это тысячи единиц техники – новой и отремонтированной, это миллиардные расходы… Топливо, снаряды, питание, амуниция – это тоже госбюджет", - добавил Яценюк.

Как известно, военный сбор был введен в Украине в качестве дополнительного источника финансирования и поддержки армии, выполняющей задачи в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Ставка сбора составляет 1,5% налогооблагаемых доходов.

Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, действие военного сбора продлено вплоть до 2016 года по существующей ставке.

Напомним, ранее украинский премьер рассказал, как государство планирует возвращение Крыма.