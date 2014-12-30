Замкомандира батальона ОУН: противник наступает на Пески, идет ожесточенный бой

Тяжело ранен боец с позывным "Белый", отметил Гуменюк.
Боевики наступают на подконтрольный силовикам поселок Пески (находится под оккупированным Донецком), идет ожесточенный бой.
Об этом заместитель командира добровольческого батальона ОУН Борис Гуменюк написал на своей странице в Facebook.
"В эту минуту в Песках идет ожесточенный бой. Сепары давят на наши позиции с трех сторон", - отметил он.
В то же время Гуменюк уточнил, что "работают минометы, артиллерия, стрелковое оружие".
"Только что получил тяжелое ранение в голову боец батальона ОУН (с позывным - ред.) "Белый". Собратья с "Правого сектора" оказывают ему медицинскую помощь. Молимся", - резюмировал замкомандира добровольческого батальона.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 декабря в зоне АТО на Донбассе, начиная с 14 часов, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.