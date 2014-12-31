В штабе АТО опровергают информацию о боях в Песках

В пресс-центре АТО опровергают распространенную заместителем комбата добровольческого батальона ОУН Борисом Гуменюком информацию об ожесточенных боях в Песках близ донецкого аэропорта.

Об этом сообщается в на странице штаба АТО в Facebook.



По данным штаба АТО, обстрелы со стороны боевиков имели место, но были не столь активными: в течение около получаса обстреливали из миномета, а потом стреляли из автоматического гранатомета - стрельба не утихала до часу ночи.

Также в штабе нет данных о раненых, при этом заместитель комбата "ОУН" сообщал, что боец его батальона получил тяжелое ранение.

Напомним, накануне в Песках в результате атаки боевиков погибли шестеро бойцов, сообщил командир "Азова" Андрей Билецкий.