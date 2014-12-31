Боевики отступили от донецкого аэропорта в глубь своих позиций

Подразделения боевиков, участвовавшие в последних атаках на позиции украинских войск в районе донецкого аэропорта, оставив на "передовой" прикрытие, отошли вглубь своих позиций.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Ранее террористы и российские военные в течении двух суток пытались прорваться в тыл позиций украинских войск, к н.п.Опытное и к донецкой кольцевой дороге, чтобы заставить украинские войска отступить", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее заместителем комбата добровольческого батальона ОУН Борис Гуменюк сообщал об ожесточенных боях в Песках близ донецкого аэропорта.

В штабе АТО данную информацию опровергли.