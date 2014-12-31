Подробности боя в Песках: силы АТО уничтожили диверсантов под донецким аэропортом

29 декабря возле донецкого аэропорта в поселке Пески произошло столкновение с вражеской диверсионной группой, во время боя диверсанты были уничтожены ДРГ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

"ДРГ противника была уничтожена. Взятый в плен нападавший оказался профессиональным диверсантом, который проходил подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что 29 декабря, украинские силовики уничтожили 14 боевиков, штурмовавших донецкий аэропорт. Еще один был взят в плен.

"10 минут назад закончился бой. Боевики отступили, донецкий аэропорт остается под нашим контролем. К сожалению, вынужден признать – погибли три защитника аэропорта", - рассказал Президент.

"В то же время погибли 14 боевиков, один захвачен в плен... Но это война", - добавил глава государства.

Видео: Військове телебачення України