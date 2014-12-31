Россияне перебрасывают силы под Дебальцево и Северодонецк: карта зоны АТО

За последние сутки ситуация в зоне АТО принципиально не изменилась. Зафиксированы факты применения террористами тяжелого вооружения. В то же время, по уточненной информации, ночь в зоне АТО прошла спокойно, после полуночи не было зафиксировано ни одного обстрела позиций наших военных.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, согласно оперативной информации, боевики наращивают силы, перебрасывая новые подразделения к линии разграничения в районе Донецка, Дебальцево, Первомайска, Стаханова и Северодонецка.

По данным разведки, происходит как ротация, так и прибытие новых подразделений ВС РФ в Донецк и другие населенные пункты. Часть из них экипированы под боевиков ДНР, отметил Лысенко.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что за минувшую ночь ситуация в зоне АТО существенным изменениям не подверглась, хотя боевики обстреливали позиции украинских военных 11 раз.