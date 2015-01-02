Украинцам разрешили пока ездить в Россию без загранпаспортов

С 1 января 2015 года все иностранцы, за исключением граждан Украины, Киргизии и стран Таможенного союза, должны въезжать в РФ только при наличии у них загранпаспорта.

Предполагалось, что с 1 января 2015 года граждане всех стран СНГ, за исключением государств-членов Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан), будут въезжать в РФ только на основании загранпаспортов. Однако к первому января из трех "проблемных" государств СНГ, граждане которых в минувшем году въезжали в РФ по внутренним паспортам (Украина, Таджикистан и Киргизия), вопрос о въезде по загранпаспортам удалось решить только с Таджикистаном, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2015 года граждане Таджикистана будут въезжать в Россию по загранпаспортам. О том, что авиакомпании и железная дорога Таджикистана прекратили продавать билеты в Россию по внутренним паспортам, Минтранс этой страны сообщил еще в ноябре 2014 года.

По Киргизии вопрос о въезде по загранпаспортам был отсрочен, так как это государство попросило помощи по созданию системы изготовления подобных документов, сообщил ранее глава ФМС России Константин Ромодановский. Он рассчитывает, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Кроме того, по своим внутренним паспортам какое-то время еще смогут въезжать в Россию и граждане Украины. "По Украине вопрос пока подвешен", - сказал ранее глава ФМС. Замглавы профильного департамента ФМС РФ Дмитрий Демиденко пояснил журналистам, что режим въезда по внутренним паспортам между РФ и Украиной не изменится, пока не будет пересмотрено межправительственное соглашение.

"Что касается Украины, то вопрос регулируется межправительственным соглашением. Пока не будет пересмотрено межправительственное соглашение, никаких изменений не будет", - сказал Демиденко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планировала ввести с 1 января 2015 года въезд в страну по загранпаспортам для всех стран СНГ, которые не присоединились к Таможенному союзу, включая украинцев.