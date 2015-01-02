Экс-советник Путина рассказал о главной угрозе для Украины: Кремль сделал ставку на дефолт

Украине грозит дефолт, и на него рассчитывает президент России Владимир Путин, заявил экс-советник Путина, экономист Андрей Илларионов.

Об этом передает "Голос Америки".

"То, что происходит сейчас, а именно принятый бюджет и назначенный Кабинет министров, к сожалению, не дают больших надежд на то, что новое украинское правительство способно осуществить изменения. Главный шаг, который должна сделать украинская власть, - спасать страну от приближающегося дефолта. Однако, осознания этого бремени и необходимости не допустить его ни в украинском обществе, ни во власти сейчас нет. Это самая большая угроза, потому что люди просто не представляют себе, насколько необратимые для вопросов безопасности, финансовые, экономические, социальные и политические последствия для Украины он может принести в условиях войны", - сказал Илларионов.

По его мнению, до дефолта Украине остался месяц - речь идет о конце января-начале февраля.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как Украине избежать дефолта.