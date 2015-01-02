Ситуация в зоне АТО: по украинским военным лупит артиллерия, "Град" и стреляют снайперы

2 января ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Начиная с 8:40 утра террористы осуществили 13 провокационных обстрелов украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Из стрелкового оружия боевики обстреляли Чермалык, дважды Чернухино и новый терминал аэропорта Донецк. Под Чермалыком по нашим военным в течение часа огонь вел снайпер. Он обстреливал наши позиции из крупнокалиберного оружия, находясь в жилом доме на окраине Таврического", - отметили в штабе.

"Минометный огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Новогригоровка, Майорск и дважды - Дебальцево. Под обстрелы артиллерийских систем противника попали населенные пункты Троицкое, Крымское и Гнутово", - говорится в сообщении.

Последнее, по данным штаба АТО, было обстреляно еще и с реактивной системы залпового огня "Град".

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что боевики осуществляют отдельные вооруженные провокации на Мариупольском, Донецком, Дебальцевский и Луганском направлениях, согласно данным разведки, идет процесс замены местных боевиков на кадровых военных ВС РФ с целью подчинения всех бандформирований единому руководящему центру.

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