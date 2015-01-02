В России заявили, что украинцев не пускают в Крым, чтобы не сравнивали, как там хорошо

Украина устроила "транспортную блокаду Крыма" для того, чтобы украинцы не смогли объективно оценить ситуацию на полуострове.

Такое мнение высказал член Совета Федерации России Сергей Цеков в эфире радиостанции "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

"Те граждане Украины, которые приезжают в Крым, сравнивают ситуацию в Крыму и у себя. И это сравнение не в пользу Украины", — сказал Цеков.

По его словам, ему лично известны примеры изменения мнения украинцев о Крыме после визита на полуостров.

"У меня очень много знакомых проживают в Киеве. Они мне старались на первом этапе доказывать, насколько мы были не правы, а насколько были правы они. Они рассказывали о том, что у них всё было нормально, что у них всё спокойно. А вот сейчас они приезжают, я с ними общаюсь. У них ненормально, неспокойно, у них чувство тревоги. И прожив 3-5 дней в Крыму, они вдруг начинают говорить, что думают о возвращении, жалеют, что не получили российское гражданство раньше",— отметил он.

Как известно, с 27 декабря Украина прекратила отправку пассажирских и грузовых поездов в Крым. Составы доезжают только до поселка Ново-Алексеевка на границе Херсонской области и Крыма.