Джемлев - Порошенко: люди плакали, 90% новогодних салютов в Крыму были по киевскому времени

Джемилев отметил, что слова сказанные Порошенко на крымскотатарском языке в новогоднем поздравлении имели невероятный эффект.
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал сообщение, поступившее ему от одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, где было указано, что 90% новогодних салютов в Крыму раздавались по киевскому времени.
Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter.
Джемилев в своем сообщении отметил, что несколько слов сказанных Порошенко на крымскотатарском языке в новогоднем поздравлении имели невероятный эффект.
"...Мой телефон, образно говоря, нагрелся от звонков. Люди в восторге, некоторые плакали. Новогодние салюты по киевскому времени в Крыму составляли, по некоторым оценкам, около 90%", - написал Джемилев.
Он также добавил, что Президент вселил надежду в сердца людей, что они не забыты.
На это сообщение Порошенко ответил так: "Благодарен Мустафе Ага Джемилеву и всему крымскотатарскому народу за понимание, поддержку и единство!"
ПП: Вдячний Мустафі Ага Джемільову та всьому кримськотатарському народу за розуміння, підтримку та єдність! pic.twitter.com/cJMvnNZtP2— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2015
Напомним, 31 декабря Порошенко обратился к народу с традиционным новогодним поздравлением.