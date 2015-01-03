Джемлев - Порошенко: люди плакали, 90% новогодних салютов в Крыму были по киевскому времени

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал сообщение, поступившее ему от одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, где было указано, что 90% новогодних салютов в Крыму раздавались по киевскому времени.

Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter.

Джемилев в своем сообщении отметил, что несколько слов сказанных Порошенко на крымскотатарском языке в новогоднем поздравлении имели невероятный эффект.

"...Мой телефон, образно говоря, нагрелся от звонков. Люди в восторге, некоторые плакали. Новогодние салюты по киевскому времени в Крыму составляли, по некоторым оценкам, около 90%", - написал Джемилев.

Он также добавил, что Президент вселил надежду в сердца людей, что они не забыты.

На это сообщение Порошенко ответил так: "Благодарен Мустафе Ага Джемилеву и всему крымскотатарскому народу за понимание, поддержку и единство!"

ПП: Вдячний Мустафі Ага Джемільову та всьому кримськотатарському народу за розуміння, підтримку та єдність! pic.twitter.com/cJMvnNZtP2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2015

Напомним, 31 декабря Порошенко обратился к народу с традиционным новогодним поздравлением.