Отказ "Батькивщины" голосовать за бюджет - это серьезный звонок для коалиции - Луценко

3 января 2015, 21:56

Луценко не винит нардепов, ведь они имеют право думать над документами, вносить поправки.

Юрий Луценко

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде, координатор коалиции Юрий Луценко считает, что действия фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" при голосовании за проект Госбюджета на 2015 год является серьезным сигналом для коалиции. 

Об этом он сказал в интервью одному украинскому информационному агентству, сообщает пресс-служба БПП.

"Что меня беспокоит - это позиция "Батькивщины". Я Юлю очень люблю, и с большим уважением отношусь к ней. Ее депутаты и она лично внесли огромное количество очень умных предложений в бюджет. Было очень интересно смотреть на отношения Яценюка и Тимошенко, которые на глазах менялись на конструктивные. Но в результате вся фракция "Батькивщины" не голосовала. И это я рассматриваю как серьезный звонок для коалиции", - сказал Луценко.

По его словам, многие депутаты приняли решение не голосовать или воздержаться не потому, что они против коалиции или коалиционного соглашения, а потому, что хотели видеть формализованный на бумаге документ.

"Я лично винить их за это не могу, ведь они имеют право думать над документами отведенное на это регламентом время, вносить поправки, видеть таблицы. Это было политическим решением коалиции - голосовать без всего этого. Я голосовал "за" и агитировал голосовать "за" других, но я не могу возразить любому депутату, который считал невозможным отдать свой голос в таких условиях", - добавил он.

Луценко отметил, что в связи с такими действиями партнеров по коалиции "Народный фронт" обратился к БПП с предложением о созыве совета коалиции, чтобы рассмотреть этот вопрос.

"Бюджет - одно из важнейших политических решений, и если его не принимает вся фракция - это звонок о том, что не все в порядке в отношениях партнеров", - подчеркнул Луценко.

Он также считает, что коалиция должна не только обладать ораторским искусством и эффективно работать над документами в кулуарах, но и принимать совместные политические решения, подчеркивается в сообщении.

Как известно, в ночь на 29 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2015 год. За соответствующее решение проголосовали 233 депутата.

Парламентарии голосовали за проект бюджета без основных показателей, поправок. 

31 декабря 2014 президент Петр Порошенко подписал закон о Госбюджете на 2015 год.

 

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