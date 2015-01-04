В Донецке "грызутся" боевики и "казаки": устраивают перестрелки

В захваченном боевиками Донецке происходят перестрелки между членами "военной полиции" так называемой ДНР, бандой "Восток" и "казаками".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что на протяжении последних суток в Донецке сохранялась напряженная ситуация.

"В Петровском районе города фиксируются многочисленные случаи открытия беспорядочной стрельбы из автоматического стрелкового вооружения группами боевиков", - добавил Тымчук.

"Отмечаются перестрелки между подразделениями российско-террористических войск - представителями "военной полиции" ДНР, бандформирования "Восток" и отдельными бойцами т.н. "казачьих" формирований", - подчеркнул он.

Между тем координатор группы "Информационное сопротивление" объяснил, что некоторое количество "казаков" остается в Донецке, и они не признают руководство так называемой ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения.