Военный эксперт о ликвидации боевика "Бэтмена": в ЛНР накаляется ситуация

В так называемой ЛНР после уничтожения бывшего главаря "группы быстрого реагирования (ГБР) "Бэтмен" Александра Беднова резко возросла напряженность.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что в районы н.п. Антрацит, Ровеньки, Алчевск и Красный Луч перебрасываются группы боевиков, подчиненные "главе" самопровозглашенной "республики" Игорю Плотницкому при поддержке спецназа РФ.

"Одновременно в сторону Луганска с южного направления проследовало артиллерийское подразделение одного из "казачьих" формирований (шесть 122-мм гаубиц Д-30) и пехотное подразделение", - добавил Тымчук.

Напомним, 2 января боевики так называемой ЛНР подтвердили, что Александр Беднов по прозвищу "Бэтмен" был убит во время стычки с представителями "народной милиции".