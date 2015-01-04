Столкновения боевиков с "казаками" на Луганщине: 23 террориста погибли

В Луганской области произошли серьезные столкновения боевиков ЛНР с "казаками", в результате которых погибли 23 человека.

Об этом заявил спикер СНБО Владимир Полевой, передает УНИАН.

"В городах Стаханов и Красный Луч Луганской области произошли столкновения между боевиками бандформирования ЛНР и "казаками"-террористами. Погибли, по меньшей мере, 23 боевика", - сказал он.

Также Полевой добавил, что накануне нового года силами АТО был задержан заместитель главаря бандформирования "Леший".

"Террорист, замаскировавшись под местного жителя, проводил разведку позиций украинских военных вблизи Бахмутской трассы", - рассказал спикер.

Также он подчеркнул, что бандформирование "Лешего" было очень жестоким в отношении мирного населения, а также мародерствовало.

Напомним, по данным СНБО за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения трое украинских военных.