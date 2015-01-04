В ОБСЕ подтвердили: ситуация на Донбассе ухудшилась, обстрелы участились

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ухудшение ситуации на Донбассе, особенно в районе Донецкого аэропорта, поселка Пески и Горловки.

Об этом говорится в докладе миссии.

"Миссия наблюдателей ОБСЕ получает сообщения об ухудшении ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, где 9 декабря был объявлен режим тишины, об увеличении числа обстрелов", - говорится в документе.

При этом наблюдатели подчеркнули, что представители украинской и российской групп по урегулированию конфликта на Донбассе сообщили о 38 обстрелах за два дня с использованием стрелкового оружия, артиллерии и "Градов" в районе аэропорта Донецк, Песок и Горловки.

В ОБСЕ также зафиксировали гибель троих гражданских, которые были убиты в Горловке, еще трое получили ранения.

Кроме того, в аэропорту Донецка убит один украинский военнослужащий, еще семь получили ранения.

По данным мониторинговой миссии, наблюдатели ОБСЕ не имели возможности самостоятельно проверить эти данные.

В ОБСЕ также отметили, что представитель российской стороны констатировал ухудшение ситуации с безопасностью, особенно в Донецком аэропорту, Песках и Горловке.

"По словам российского офицера, увеличилось число нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием тяжелой артиллерии", - сказано в отчете.

Кроме того, в документе упоминается об обстреле села Горское на Луганщине из "Градов".

"Из-за возможного наличия (на месте происшествия) неразорвавшихся боеприпасов, миссия не может подтвердить или опровергнуть информацию о последствиях обстрела и данные о потерях", - отмечается в документе.

Напомним, по данным СНБО за прошедшие сутки в зоне АТО ранения получили трое украинских военных.