Украина подтвердила участие в берлинской встрече по Донбассу

Представитель Украины примет участие в завтрашней встрече в "нормандском" формате по урегулированию на Донбассе.

Об этом заявил спикер дипломатического ведомства Евгений Перебыйнис в эфире "112 Украина".

"Наш политический директор Алексей Макеев вылетел в Берлин. Завтра пройдет одна из таких встреч", - сообщил он.

Также спикер рассказал, что в Берлине "будут заниматься подготовкой встречи на более высоком уровне".

"Обсуждать будут минский протокол и имплементацию минских договоренностей", - уточнил он.

В то же время Перебыйнис не смог назвать дату встречи глав дипломатических ведомств в "нормандском формате", но уточнил, что она запланирована на ближайшее время.

"Для того чтобы их встреча (глав МИД, - прим. ред.) была результативной, необходимы встречи на уровне политдиректоров", - рассказал он.

При этом замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что на встрече будет обсуждаться весь спектр вопросов урегулирования, а Россию будет представлять директор второго департамента стран СНГ Виктор Сорокин.

"Встреча будет посвящена обсуждению всех вопросов, но среди прочего будут обсуждаться вопросы, связанные с минскими договоренностями", - сообщил он.

Напомним, первая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Нормандии, в годовщину высадки союзных войск и открытия "второго фронта".