Россия помогла боевикам: отправила на Донбасс чеченцев-полицейских

В район города Зугрэс Донецкой области прибыли около 120 наемников из России, которые являются сотрудниками полиции Чечни.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Зафиксировано прибытие в район н.п. Зугрэс подразделения наемников из РФ общей численностью порядка 120 человек, называющихся "добровольцами - бывшими сотрудниками МВД Чечни"", - уточнил он.

"На самом деле, подразделение укомплектовано сотрудниками полиции Чечни (ППСП им. Ахмада Кадырова), которые в конце декабря прошлого года, в ходе шоу на стадионе в Грозном, подписали рапорта на имя министра внутренних дел Чечни Р. Алханова", - отметил военный эксперт.

По его данным, в документе говорилось, что они "готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего - Президента Российской Федерации В. В. Путина, Министра внутренних дел России В. А. Колокольцева и Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова по защите интересов Российской Федерации в любой точке мира".

"Подразделение "кадыровцев" имеет тяжелое пехотное вооружение. Также в составе подразделения до 10 единиц бронетехники (экипажи - российские наемники, прошедшие подготовку в учебном лагере в Ростове-на-Дону)", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине в районе Бахмутской трассы было замечено передвижение ротной тактической группы российских ВДВ.