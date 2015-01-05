Подробности боя в Донецке: ранены и уничтожены десятки российских морпехов и десантников – соцсети

Стали известны результаты вчерашнего боя и обстрела под Донецком позиций 61-й бригады морской пехоты Северного флота РФ и ротной тактической группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Как выяснилось, потери россиян составили – 18 убитыми, 29 ранеными и еще трое пропали без вести.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений российских военных пишет российских блогер Олега Ярчук.

"По уточненным данным, потери подразделений 61-й бригады морской пехоты СФ РФ и РТГ 104 десантно-штурмового полка 76 дшд ВДВ РФ "200" – 18, "300" – 29, ТМН – 3", – сообщает блогер.

"Гибель командира РТГ 104 ДШП 76 ДШД ВДВ РФ не подтверждена", – добавил Ярчук.

Напомним, что 4 января морпехи-североморцы из Печенги и Спутника Мурманской области, а также псковские десантники из 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии приняли бой под Донецком, после чего район был накрыт мощным артиллерийско-минометным огнем. Еще вчера точные цифры потерь были неизвестны.

Также напомним, что 29 декабря стало известно о гибели четырех и ранении девяти морпехов-североморцев. Они подорвались на радиоуправляемом фугасе большой мощности.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на 05 января 2015 года оставили убитыми – 4979, ранеными – 1580 и пропавшими без вести – 2648 человек.