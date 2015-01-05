Франция и Германия сомневаются в проведении встречи в Астане

Франция и Германия не уверены в проведении встречи в "нормандском формате" по урегулированию на Донбассе в столице Казахстана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, отвечая на вопрос о встрече между лидерами Украины, России, Германии и Франции 15 февраля в Астане, Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт отметил: "пока не могу сказать, когда и как такая встреча состоится".

Кроме того он заявил, что такие встречи имеют смысл только тогда, когда будет достигнут прогресс по "полной имплементации минского соглашения, настоящего и устойчивого прекращения огня на линии разграничения в районах, контролируемых Украиной и сепаратистами, и выведение тяжелого вооружения".

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поедет в Астану, если будет "возможность достичь прогресса".

Эти заявления прозвучали после встречи в Берлине, где представители Украины, России, Франции и Германии обсуждали прекращение конфликта на Донбассе.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января в Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции по урегулированию на Донбассе.