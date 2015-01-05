Западные СМИ рассказали о последних часах президенства Януковича

Бывший украинский президент Виктор Янукович проиграл еще до своего бегства и смещения.

Об этом говорится в расследовании американской The New York Times, передает "Инопресса".

По данным издания, 21 февраля Янукович подписывал соглашение с лидерами оппозиции, чтобы еще несколько месяцев продержаться у власти.

Между тем, прямо во время переговоров "руководители полиции и силовых структур спешно звонили депутатам-оппозиционерам, четко разъясняя, что беспокоятся больше о своей собственной безопасности, чем о защите Януковича и его правительства".

Вечером того же дня Янукович сбежал из Киева.

Тем временем, журналисты сообщили, что их расследование показало: Янукович "был не столько свергнут, сколько брошен на произвол судьбы его собственными союзниками, а западные официальные лица были удивлены этим крахом не меньше, чем все остальные".

На рассвете 20 февраля, в четверг, протестующие контролировали всего несколько сотен квадратных ярдов в центре Киева, а утром того же дня град пуль сразил десятки активистов.

Это кровопролитие вызвало шок, который к вечеру спровоцировал массовый исход союзников Януковича в Раде в другой лагерь, а самого Януковича побудил вступить в переговоры с тремя оппозиционерами, пишет газета.

"Именно тогда начали поступать звонки от офицеров-силовиков, говорит один из депутатов-оппозиционеров Сергей Пашинский", - рассказали журналисты.

Офицеры умоляли дать им эскорт, чтобы они могли покинуть Киев, где улицы были запружены разъяренными протестующими.

Офицеры силовых структур сказали, что их встревожил призыв расследовать убийства протестующих, который содержался в мирном соглашении. Они опасались, что Янукович готов бросить на произвол судьбы тех самых людей, которые его охраняли.

Днем 21 февраля Киев покинуло подразделение "Беркута" из Сумской области. И.о. его командира, который попросил называть его просто "Владимир", сказал, что 21 февраля все утро пытался дозвониться до своего начальства в МВД Украины, чтобы получить указания, но телефоны не отвечали.

В итоге Владимир дозвонился некому чиновнику среднего звена в МВД.

"Получив совет уехать, поскольку "все начальство бежит", Владимир связался с Пашинским и попросил эскорт для выезда из города", - пишет газета.

Он пояснил, что ему не приказали уезжать, а просто сказали, что он и его подчиненные могут уехать, если пожелают.

Александр Ходаковский в феврале командовал подразделением элитного спецназа "Альфа", охранявшим штаб-квартиру СБУ.

"Мы начали понимать, что центрального правительства не будет, что оно разваливается", - рассказал Ходаковский в интервью в Донецке, где сейчас командует батальоном сепаратистов.

В элитных подразделениях милиции "менялась атмосфера", сказал Ходаковский.

"Все поняли, что правительство не собирается принимать решительные меры. Мы поняли, что нас обвинят во всех преступлениях, которые мы совершим, когда будем очищать площадь, при последнем издыхании старого правительства", - пояснил он.

Кроме того, силовые структуры паниковали из-за слухов, поощряемых самими протестующими. Утверждалось, что в Киев везут сотни единиц огнестрельного оружия, захваченные 18 февраля во Львове.

Западные дипломаты, в том числе посол США Джеффри Р. Пайатт, опасались: если это оружие окажется в Киеве, то протестное движение, которое началось как мирное и снискало большое сочувствие на Западе, превратится в вооруженное восстание и быстро растеряет эти симпатии.

Вечером 20 февраля, когда представители европейских стран вели с Януковичем переговоры о перемирии, Пайатт и несколько европейских посланников встретились с Андреем Парубием, главой сил безопасности протестующих.

"Мы ему сказали: "Не позволяйте, чтобы это оружие попало в Киев. Если оно прибудет, это полностью изменит ситуацию", - вспоминает Пайатт.

Парубий в недавнем интервью отрицал, что это оружие вообще добралось до Киева, но добавил, что перспектива его попадания в столицу, возможно, стала мощным инструментом давления и на Януковича, и на европейские правительства.

"Я их предостерег, что если западные правительства не примут более твердых мер против Януковича, весь процесс может принять крайне угрожающий размах", - сказал Парубий.

Андрей Терещенко, командир "Беркута" из Донецка, который тогда находился вместе со своими подчиненными в здании кабинета министров в Киеве, сказал: 21 февраля, примерно в 14 часов, ему позвонил замминистра внутренних дел Виктор Дубовик и приказал покинуть город. По словам Терещенко, Дубовик связал его с Пашинским, а тот сопроводил Терещенко и его подчиненных до городской окраины.

Пашинский говорит, что организовал эскорты для того, чтобы город покинули более 5000 силовиков и добавил, что не знает, откуда изначально поступил приказ об отступлении.

Инна Богословская, бывшая союзница Януковича, сказала, что отступление силовиков было реакцией на резолюцию Рады, которая вечером в четверг "приказала всему составу внутренних войск и всем полицейским вернуться в казармы" (формулировка газеты). По ее словам, Янукович не имел другого выбора, кроме как приказать силовикам уйти с улиц.

Но Михаил Добкин из "Партии регионов" сказал, что Янукович не отдавал такого приказа и вообще о нем не знал, пока силовые подразделения внезапно не исчезли.

Янукович, по словам его приближенных, счел нужным покинуть Киев хотя бы на несколько дней.

Добкин, в то время губернатор Харьковской области, встретил Януковича в аэропорту Харькова. По словам Добкина, президент не осознавал, что соглашение лишь подало его союзникам сигнал, что пора перейти на другую сторону.

"Когда лидер перестает быть лидером, все, кто его окружает, отходят от него, - сказал Добкин. - Таково правило". И добавил: "Предать вовремя - это не предательство, а предвидение".

Напомним, ранее Добкин рассказывал, что Янукович хотел замаскировать свое бегство "президентским вояжем по Донбассу".