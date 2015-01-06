Россияне из минометов и пулеметов били по Дебальцевскому плацдарму: "защищали" Горловку

Несмотря на режим "тишины" в зоне АТО на Донбассе, местные боевики и российские военные продолжают обстрелы позиций украинских силовиков в районе Дебальцевского плацдарма.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, передовые позиции украинских войск в районе южнее Дебальцево были обстреляны с применением миномётов и станковых пулемётов.

Таким образом, командование российских войск осуществляло прикрытие переброски через Енакиево пополнения для подразделений, удерживающих восточные пригороды Горловки, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что боевики стягивают артиллерию к Бахмутке: минометы, пушки и кочующий "Град".

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