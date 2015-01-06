Подробности гибели российских "полицаев" в Луганске: казаки ударили из гаубиц

Стали известны новые подробности обстрела "казаками" позиций российских войск в Луганске, где артиллерия "накрыла" бойцов 7-го отряда спецназа внутренних войск МВД РФ, в результате чего "полицаи" понесли потери.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, артиллерийское подразделение одного из т.н. "казачьих" формирований, перебрасываемое в район Луганска (батарея из шести 122-милиметровых гаубиц Д-30), открыло огонь по расположению специального отряда Внутренних войск МВД РФ. Обстрел вызвал панику среди российских военнослужащих.

После этого "казачьи" банды, действующие в полосе Алчевск-Стаханов, были приведены в "постоянную боевую готовность" в связи с планами главарей ЛНР взять под свой контроль данный район, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в районе Луганска неизвестные артиллеристы уничтожили штабную машину 7-го отряда специального назначения ВВ МВД РФ. При обстреле места дислокации отряда спецназа произошло прямое попадание в автомобиль, были убиты 6 и ранены 18 человек.

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