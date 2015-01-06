На Донбассе силовики готовят пункты пропуска на оккупированные территории: карта зоны АТО

Передвижение людей и грузов на оккупированные боевиками территории Донбасса будет проходить через специально оборудованные пункты.

Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

По его словам, для безопасного въезда и выезда в зону АТО определены 7 специальных пунктов.

Первый пункт пропуска – Луганск-Счастье-Новоайдар.

Второй - Луганск-Станица Луганская-Широкий.

Третий - Фащевка-Дебальцево-Артемовск.

Четвертый - Гоптовка-Артемовск.

Пятый - Донецк-Курахово.

Шестой - Донецк-Мариуполь (через Волноваху).

Седьмой - Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь.

По словам Лысенко, на этих пунктах будут нести службу пограничники, представители фискальной службы и других правоохранительных органов.

Для идентификации граждан пункты будут оборудованы специальной аппаратурой.

Также спикер подчеркнул, что "дороги, на которых будут устанавливать пункты пропуска – это самый безопасный путь для пересечения линии разграничения, поскольку вся остальная территория очень плотно заминирована и местное население об этом проинформировано".

"Поэтому мы не рекомендуем в обход пропускных пунктов пересекать эту линию", - добавил он.

Напомним, ранее Лысенко сообщил, что за минувшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский военный.